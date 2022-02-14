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Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос вдвое с 2020 года

Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос вдвое с 2020 года Взаимные поставки товаров между Туркменистаном и Казахстаном с 2020 года увеличились вдвое.
В регионе
14 февраля 2022 г. 12:31
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос вдвое с 2020 года

Взаимные поставки товаров между Туркменистаном и Казахстаном с 2020 года увеличились вдвое.

Как передает Report, такая информация прозвучала в ходе встречи президента Гурбангулы Бердымухамедова с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, прибывшим в Ашхабад во главе правительственной делегации.

В ходе приема обсуждены вопросы исполнения договоренностей, которые ранее были достигнуты во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в 2021 году, а также встречи глав двух государств на полях Третьего консультативного форума лидеров стран Центральной Азии.

Было акцентировано внимание на интенсификации торгово-экономического сотрудничества, отметив его огромный потенциал. В числе главных направлений взаимодействия были названы увеличение объемов взаимного товарооборота, стимулирование инвестиционной активности, установление прямых контактов между представителями бизнеса двух стран.

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