Товарооборот между Арменией и Турцией вырос в 4,4 раза

Товарооборот между Арменией и Турцией в 2022 году вырос в 4,4 раза, достигнув 324,5 млн долларов.

Товарооборот между Арменией и Турцией в 2022 году вырос в 4,4 раза, достигнув 324,5 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Министерстве экономики.

Снятие запрета на ввоз турецких товаров в Армению положительно отразилось на статьях импорта и экспорта.

Так, в 2022 году экспорт из Армении в Турцию увеличился в 139 раз составив 61,2 млн долларов (в 2021 году он равнялся 0,44 млн долларов), а импорт турецких товаров вырос в 3,6 раза. В прошлом году в Армению было завезено турецкой продукции на сумму в 263,3 млн долларов, в то время как в 2021 году (когда было эмбарго) этот показатель равнялся 73 млн долларам.

Эмбарго на турецкую продукцию вступил в силу 1 января 2021 года. Это негативно отразилось на торговле между странами. Так в 2021 году товарооборот сократился на 68,3%, дойдя до отметки - 73,5 млн долларов вместо 231,5 млн долларов в 2020 году.

В конце 2021 года Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С тех пор Рубен Рубинян и Сердар Кылыдж провели четыре раунда переговоров, один - в Москве и три - в Вене. В 2022 году страны договорились открыть границы для граждан третьих стран и дипломатов. Осенью прошлого года еще и состоялась встреча лидеров двух стран: Никола Пашиняна и Реджепа Эрдогана. 15 февраля в Турцию с рабочим визитом отправился глава МИД Армении Арарат Мирзоян.