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Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота

Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
10 января 2022 г. 11:47
Токаев назвал беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота, сообщает Report со ссылкой на заседание глав государств Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое проходит в режиме видеоконференции.

Он сообщил, что подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время. По его словам, волна массовых беспорядков в Казахстане возникла "как по единой команде".

Токаев заявил, что кризис в январе стал самым масштабным в республике за всю историю независимости страны."За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю тридцатилетнюю историю независимости", - сказал Токаев. По его словам, политические требования в Казахстане были услышаны и выполнены

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Версия на английском языке Tokayev calls Kazakhstan events coup attempt 
Версия на азербайджанском языке Tokayev Qazaxıstandakı hadisələri dövlət çevrilişinə cəhd adlandırıb

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