Сын бывшего директора Службы национальной безопасности Армении просил политическое убежище в США

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сын бывшего директора Службы национальной безопасности Армении Давида Шахназаряна - Гурген Шахназарян просил политическое убежище в США. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Грапарак".

"По нашим сведениям, надлежащие органы власти Никола Пашиняна готовят письмо против занимающего третий номер пропорционального списка Республиканской партии Армении Давида Шахназаряна и его сына. Дело в том, что сын Шахназаряна – Гурген, несколько лет назад просил политическое убежище в США, и в качестве обоснования представил факты о политической деятельности отца, которые свидетельствовали о том, что Давид Шахназарян и его семья подвергаются преследованиям со стороны власти Сержа Саргсяна. Сейчас новые власти хотят направить письмо эмиграционным службам города Сиэтл США, где уже несколько лет живет сын Шахназаряна", - отмечается в статье.

Кандидат в депутаты от республиканской партии, бывший директор СНБ Армении Давид Шахназарян 5 декабря вызван в Службу национальной безопасности.