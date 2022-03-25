Спикер Госдумы опроверг информацию о смерти Жириновского

Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал политик в Telegram-канале.

Между тем, Минздрав РФ сообщил о том, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную помощь.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

12.56

В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сенатор Пронюшкин.

Политику было 75 лет.