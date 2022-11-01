Спецслужбы Турции уничтожили в Сирии особо опасного террориста PKK/YPG

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации за рубежом особо опасных террористов. Сотрудники MİT ликвидировали одного из главарей сирийского крыла террористической организации РКК/YPG Эрсина

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации за рубежом особо опасных террористов. Сотрудники MİT ликвидировали одного из главарей сирийского крыла террористической организации РКК/YPG Эрсина Шахина по позывным "Сердем Пир-Серхат Харун".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре.

Шахин вступил в ряды РКК в 2014 году, а через три года перебрался из Ирака в Сирию, где занимался подрывной деятельностью и организацией нападений.

Имя этого террориста значилось в ряде дел по расследованию терактов в отношении турецких военнослужащих.