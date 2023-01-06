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Спецслужбы Турции ликвидировали в Сирии одного из главарей террористов MLKP

Спецслужбы Турции ликвидировали в Сирии одного из главарей террористов MLKP Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Сирии операцию по нейтрализации одного из главарей запрещенной террористической Марксистко-ленинской Коммунистической партии (MLKP) Зеки Гюрбуза.
В регионе
6 января 2023 г. 13:34
Спецслужбы Турции ликвидировали в Сирии одного из главарей террористов MLKP

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Сирии операцию по нейтрализации одного из главарей запрещенной террористической Марксистко-ленинской Коммунистической партии (MLKP) Зеки Гюрбуза.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

По данным спецслужб Турции, Гюрбуз в числе прочих являлся организатором нападения (20 апреля 2022 года) на машину тюремного учреждения в районе Муданья провинции Бурса.

Террорист MLKP по позывным "Ахмет Шореш" в последние годы руководил ячейкой преступной организации в Сирии и был ликвидирован к северу от города Хасеке.

В 2013 году Гюрбуз был задержан в Греции, однако вскоре освобожден вопреки требованию Турции об экстрадиции террориста. Из Греции он направился в Ирак, а затем в Сирию, где возглавил отряды террористов MLKP.

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Версия на английском языке Turkish special services eliminate one of leaders of MLKP terrorists in Syria

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