Спецслужбы Турции ликвидировали в Сирии одного из главарей террористов MLKP

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Сирии операцию по нейтрализации одного из главарей запрещенной террористической Марксистко-ленинской Коммунистической партии (MLKP) Зеки Гюрбуза.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела в Сирии операцию по нейтрализации одного из главарей запрещенной террористической Марксистко-ленинской Коммунистической партии (MLKP) Зеки Гюрбуза.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

По данным спецслужб Турции, Гюрбуз в числе прочих являлся организатором нападения (20 апреля 2022 года) на машину тюремного учреждения в районе Муданья провинции Бурса.

Террорист MLKP по позывным "Ахмет Шореш" в последние годы руководил ячейкой преступной организации в Сирии и был ликвидирован к северу от города Хасеке.

В 2013 году Гюрбуз был задержан в Греции, однако вскоре освобожден вопреки требованию Турции об экстрадиции террориста. Из Греции он направился в Ирак, а затем в Сирию, где возглавил отряды террористов MLKP.