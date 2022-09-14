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Спецслужбы Турции доставили с севера Ирака 2 особо опасных террористов

Спецслужбы Турции доставили с севера Ирака 2 особо опасных террористов Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию на севере Ирака, доставив в страну двух особо опасных членов террористической организации РКК Хатипа Гюнея и Айю Ахмет Сулейман.
В регионе
14 сентября 2022 г. 13:40
Спецслужбы Турции доставили с севера Ирака 2 особо опасных террористов

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию на севере Ирака, доставив в страну двух особо опасных членов террористической организации РКК Хатипа Гюнея и Айю Ахмет Сулейман.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Операция MİT осуществлена в районе базы террористов Махмур на севере Ирака.

Хатип Гюней по позывным "Шахан/Джихан" и сирийка Айа Ахмет Сулейман по позывным "Текошин Камышлы/Дживан" уже находятся в Турции.

Террорист Хатип Гюней в сентябре 2019 года бежал через турецкую провинцию Ван в Иран, откуда затем перебрался на север Ирака, где возглавил одну из групп террористов.

Айа Ахмет Сулейман орудовала в рядах сирийского крыла террористов PKK - YPG с 2015 года, а в 2018 году прибыла на одну из основных баз РКК – Махмур на севере Ирака.

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