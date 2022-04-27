Состоялся телефонный разговор между генсеком ООН и президентом Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду телефонные переговоры.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в среду телефонные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров генеральный секретарь ООН Гутерриш проинформировал президента Эрдогана о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в Москве", - подчеркнули в канцелярии.

В понедельник Гутерриш встретился в Анкаре с Эрдоганом. Во вторник в Москве он провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, затем с президентом России.

В рамках визита в Украину он встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Главными темами контактов Гутерриша стали дипломатические усилия по прекращению огня и организация гуманитарной помощи под эгидой ООН, прежде всего в Мариуполе.