Состоялись межмидовские консультации СНГ по вопросам повестки дня 70-й сессии Генассамблеи ООН

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Москве состоялись консультации представителей внешнеполитических ведомств и посольств стран-членов СНГ по вопросам повестки дня 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе консультаций обсуждены вопросы совместной работы делегаций стран СНГ в ООН, приоритеты государств - участников СНГ на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе вопросы многостороннего сотрудничества в области окружающей среды.

В свете текущей глобальной обстановки участники высказались в пользу укрепления центральной роли ООН в обеспечении мира, безопасности и верховенства международного права.

Достигнута договорённость о продолжении регулярных контактов между делегациями государств-участников СНГ в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН.