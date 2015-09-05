 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялись межмидовские консультации СНГ по вопросам повестки дня 70-й сессии Генассамблеи ООН

    Заседание состоялось в Москве

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Москве состоялись консультации представителей внешнеполитических ведомств и посольств стран-членов  СНГ по вопросам повестки дня 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе консультаций обсуждены вопросы совместной работы делегаций стран СНГ в ООН, приоритеты государств - участников СНГ на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе вопросы многостороннего сотрудничества в области окружающей среды.

    В свете текущей глобальной обстановки участники высказались в пользу укрепления центральной роли ООН в обеспечении мира, безопасности и верховенства международного права.

    Достигнута договорённость о продолжении регулярных контактов между делегациями государств-участников СНГ в ходе 70-й сессии Генассамблеи ООН.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi