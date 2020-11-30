СМИ: Хаос и неразбериха царят в министерстве обороны Армении

Вновь назначенный министр еще не встретился с личным составом и не проинформировал их о своей будущей политике

В Министерстве обороны Армении царит хаос и неразбериха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую газету Graparak.

"Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян в спешке назначил своего советника Вагаршака Арутюняна министром обороны, в министерстве царит неразбериха.

Вновь назначенный министр еще не встретился с личным составом и не проинформировал их о своей будущей политике.

"В настоящее время у министра обороны нет заместителей. По штатному расписанию их должно быть 4. Двое из них ушли в отставку до войны, двое - Габриэль Балаян и Макар Гамбарян - после отставки Давида Тонояна", - пишет газета.