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СМИ: Хаос и неразбериха царят в министерстве обороны Армении

СМИ: Хаос и неразбериха царят в министерстве обороны Армении Вновь назначенный министр еще не встретился с личным составом и не проинформировал их о своей будущей политике
В регионе
30 ноября 2020 г. 14:18
СМИ: Хаос и неразбериха царят в министерстве обороны Армении
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В Министерстве обороны Армении царит хаос и неразбериха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую газету Graparak.

"Хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян в спешке назначил своего советника Вагаршака Арутюняна министром обороны, в министерстве царит неразбериха.

Вновь назначенный министр еще не встретился с личным составом и не проинформировал их о своей будущей политике.

"В настоящее время у министра обороны нет заместителей. По штатному расписанию их должно быть 4. Двое из них ушли в отставку до войны, двое - Габриэль Балаян и Макар Гамбарян - после отставки Давида Тонояна", - пишет газета.

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