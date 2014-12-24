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    Ситуация вокруг исторического прииска близ Дманиси будет обсуждена в парламенте Грузии

    Компания RMG Gold ведет там работы по добыче золота

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Грузии проведет внеочередную сессию 24 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, на сессии планируется принять в третьем чтении несколько законопроектов, в том числе Кодекс управления доходами и поправки в сопутствующие законы, также ратифицировать несколько соглашений.

    На внеочередной сессии депутаты собираются рассмотреть более 50 вопросов. Среди них будет и вопрос создания временной комиссии по изучению ситуации на историческом прииске Сакдриси-Качагиани. Данный вопрос был включен по инициативе  "Свободных демократов".

    Напомним, что эти прииски находятся в нескольких километрах от Дманиси (Квемо-Картли), где проживают азербайджанцы. Местные жители в течении 9 дней проводят там акции протеста, выступая против проведения работ по добыче. 

    В связи с этим прииск Сакдриси-Качагиани посетил министр культуры Грузии Гурам Одиршария. 

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