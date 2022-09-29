Шестеро обвиняемых в терроризме получили в Беларуси до 15 лет колонии

Минский городской суд признал виновными шестерых участников организации, созданной для осуществления террористической деятельности, приговорив их к лишению свободы сроком от 8,5 до 15 лет.

Минский городской суд признал виновными шестерых участников организации, созданной для осуществления террористической деятельности, приговорив их к лишению свободы сроком от 8,5 до 15 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Верховного суда Беларуси.

"Минским городским судом постановлен приговор в отношении шести лиц по уголовному делу об участии в организации, созданной для осуществления террористической деятельности, умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни, в насилии в отношении государственного деятеля, совершенном в связи с его государственной деятельностью, иных преступлениях", - говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке, пояснили в Верховном суде Белоруссии.

Осужденных Минским горсудом лиц причисляют к участникам инициативы "Буслы ляцяць", которая входит в неформальное объединение "Сопротивление", признанное в декабре минувшего года террористическим.