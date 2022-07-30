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Саакашвили уходит из политики

Саакашвили уходит из политики Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покидает политику и созданную им партию "Единое национальное движение".
В регионе
30 июля 2022 г. 19:49
Саакашвили уходит из политики

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили покидает политику и созданную им партию "Единое национальное движение".

Как передает местное бюро Report, об этом сообщил его адвокат Валерий Гелбахиани.

Юрист связал причину такого поступка с сохранением и спасением жизни М.Саакашвили.

"Его политический ресурс иссяк. Теперь главная задача – заботиться о своем здоровье. Он не интересуется политикой и не говорит о ней, и уходит из грузинской политики, не только из "Нацдвижения". Сейчас стоит вопрос его жизни и смерти, а не политики", - отметил В.Гелбахиани.

Комментируя вопрос, член партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе заявил, что выход М.Саакашвили из партии не стоит на повестке дня, а заявление адвоката вызывает удивление.

Отметим, что в настоящее время экс-президент проходит лечение в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси, куда он был переведен 12 мая.

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