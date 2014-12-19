Заседание Руководящего комитета по реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке ГУАМ пройдет в Азербайджане

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ 17-18 декабря в городе Одесса состоялось 21-е заседание Руководящего комитета по реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ при участии представителей государств-членов ГУАМ и Секретариата ГУАМ.

Как сообщает Report, участники заседания рассмотрели вопросы относительно хода реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке в государствах-членах ОДЭР-ГУАМ, о согласовании текста "Протокола между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через государственные границы государств-членов ГУАМ", а также о проекте "Протокола между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ".

Также участники заседания заслушали информацию азербайджанской стороны о внедрении на национальном уровне проекта по методологии Всемирной таможенной организации "Time Release Study".

Следующее заседание Руководящего комитета ПСТТ состоится в Азербайджане в первом полугодии 2015 года. Сроки и место проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.