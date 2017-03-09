Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Россия отменила санкции, применяемые по отношению к турецкой сельхозпродукции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Во время телефонного разговора с главой турецкого правительства Бинали Йылдырымом он сказал об отмене санкций.

В ходе разговора также обсудили предстоящий 10 марта визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву и его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.