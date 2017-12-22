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Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Россия, Иран и Турция приняли документ по разминированию в Сирии, в том числе объектов всемирного наследия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении стран-гарантов, которое зачитал по итогам восьмого раунда переговоров в Астане глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Приняли "Положение по рабочей группе касательно освобождения пленных и задержанных и их обмена, как и распознаванию без вести пропавших лиц" для выстраивания доверия между сторонами конфликта в Сирии, а также заявление относительно действий по разминированию, в том числе объектов всемирного наследия", - говорится в заявлении.