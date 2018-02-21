Россия депортирует "воров в законе" в связи с чемпионатом мира по футболу

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Россия начинает массовую высылку "воров в законе" в связи с приближением чемпионата мира по футболу, сообщает Report со ссылкой на "Комсомольская правда".

Сообщается, что решение по депортации каждого из этих "криминальных авторитетов" принимал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Главное управление угрозыска МВД России сообщило, сейчас из страны готовят к высылке в Грузию 51-летнего Аслана Кобуладзе и Сулико Шарикадзе, а в Кыргызстан отправится 43-летний Камчибек Кольбаев.

До этого из России в Грузию был выслан Бачука Пачулия (Понтийский), а в Азербайджан - Дадаш Бакинский.

По мнению источников издания, сейчас активны 432 "вора в законе". Из них на свободе - 318 человек, 114 - в заключении, 31 - под следствием, 19 - в розыске. Среди "криминальных авторитетов" больше всего граждан Грузии (242), русских (51), армян (30), езидов (26), азербайджанцев (16), абхазов (10), чеченцев (8), евреев (7).

"Формально депортация проводится на основании Уголовного кодекса. Чаще всего "воров в законе" задерживают за мошенничество, продажу и хранение наркотиков. Они отсиживают срок, а по его окончании — им вручают постановление о принудительном выдворении за пределы России, что автоматически закрывает им обратную дорогу", - пишет российское издание.