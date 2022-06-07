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Российские войска отступили из села возле Херсона

Российские войска отступили из села возле Херсона Российская армия покинула село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.
В регионе
7 июня 2022 г. 05:12
Российские войска отступили из села возле Херсона

Российская армия покинула село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - сказал Арестович.

По его словам, противник всех солдат перебросил с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

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