Российские войска отступили из села возле Херсона

Российская армия покинула село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Российская армия покинула село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона, для проведения перегруппировки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а маневр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", - сказал Арестович.

По его словам, противник всех солдат перебросил с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.