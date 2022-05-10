Разведка: Похищенное в Украине зерно ВС РФ вывозят в Сирию

Продолжается вывоз российскими войсками похищенного в Украине продовольствия на территорию РФ и оккупированного Крыма. Сейчас часть этого урожая находится в Средиземном море.

Продолжается вывоз российскими войсками похищенного в Украине продовольствия на территорию РФ и оккупированного Крыма. Сейчас часть этого урожая находится в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявило Главное управление разведки МО Украины.

"В Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в РФ. Из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна российских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны - оккупированный Крым.

В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают противнику вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются к российской границе", - сказано в сообщении.

Разведка также сообщила, что 1 500 тонн зерновых вывезено зерновозами (Крымзернотранс) из Малой Лепетихи Херсонской области в Крым. Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят туда большие объемы похищенных в Украине овощей - свекла, картофель, капуста.

"Сейчас известно, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении Главного управления разведки МО Украины.

Напомним, с начала российского вторжения в Украину с оккупированных территорий в РФ и Крым для дальнейшей перепродажи было вывезено от 400 до 500 тыс. тонн зерна.