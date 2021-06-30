Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Report.

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Report.

"Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", — сказал В. Путин на "Прямой линии".

Президент РФ напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие.

Еще президент рассказал, что не столько советовался с врачами, сколько ориентировался на опыт знакомых. В "Спутнике V" его привлек более длительный срок действия.

Самочувствие после уколов у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура.