Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Report.
"Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", — сказал В. Путин на "Прямой линии".
Президент РФ напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие.
Еще президент рассказал, что не столько советовался с врачами, сколько ориентировался на опыт знакомых. В "Спутнике V" его привлек более длительный срок действия.
Самочувствие после уколов у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура.