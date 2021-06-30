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Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился

Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Report.
В регионе
30 июня 2021 г. 13:44
Путин рассказал, какой вакциной от COVID-19 он привился
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что вакцинировался от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Report.

"Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки верховный главнокомандующий", — сказал В. Путин на "Прямой линии".

Президент РФ напомнил, что в обороте на тот момент были только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", а также подчеркнул, что оба препарата хорошие.

Еще президент рассказал, что не столько советовался с врачами, сколько ориентировался на опыт знакомых. В "Спутнике V" его привлек более длительный срок действия.

Самочувствие после уколов у Путина было нормальным, только после второго укола незначительно поднималась температура.

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Версия на азербайджанском языке Putin hansı vaksinlə peyvənd olunduğunu açıqlayıb

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