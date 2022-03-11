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Путин проводит совещание с членами Совбеза

Путин проводит совещание с членами Совбеза Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ.
В регионе
11 марта 2022 г. 12:38
Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ.

Об этом передает Report cо ссылкой на cообщение Кремля.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава Совфедерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также министры внутренних дел, обороны и другие.

В ходе совещания Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.

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