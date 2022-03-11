Путин проводит совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ.

Об этом передает Report cо ссылкой на cообщение Кремля.

В совещании принимают участие председатель правительства Михаил Мишустин, глава Совфедерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также министры внутренних дел, обороны и другие.

В ходе совещания Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.