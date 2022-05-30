Путин подтвердил, что РФ может экспортировать удобрения в случае отмены санкций

Президент РФ Владимир Путин подтвердил в понедельник в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность российской стороны экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия санкций.
"В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - говорится в сообщении.