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Путин подтвердил, что РФ может экспортировать удобрения в случае отмены санкций

Путин подтвердил, что РФ может экспортировать удобрения в случае отмены санкций Президент РФ Владимир Путин подтвердил в понедельник в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность российской стороны экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия санкций.
В регионе
30 мая 2022 г. 19:35
Путин подтвердил, что РФ может экспортировать удобрения в случае отмены санкций

Президент РФ Владимир Путин подтвердил в понедельник в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом готовность российской стороны экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiya sanksiyaların ləğvi şərti ilə gübrə və ərzaq ixracına hazırdır”

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