Президент Украины подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о реформировании системы военных комиссариатов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о реформировании системы военных комиссариатов, который позволяет в течение суток призывать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации в "особый период". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил президентский офис.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе главы государства", - отмечается в сообщении офиса.

Закон, в частности, вводит новый вид службы - военную службу по призыву лиц из числа резервистов в "особый период". Так, в этот период будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве. Решение о проведении такого призыва принимает верховный главнокомандующий Вооруженных сил по представлению главнокомандующего.