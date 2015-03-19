​Президент Турции: Я обращаюсь к армянской диаспоре и руководству Армении - где ваши документальные доказательства?

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "Я обращаюсь к армянской диаспоре и руководству Армении, пожалуйста, приходите, ознакомьтесь с нашими архивами".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на выставке "Документы 100-летия мировой войны".

"Армянская диаспора во всем мире, выдвигая претензии к Турции по поводу "геноцида", пытается проводить и распространять широкую кампанию вражды по отношению к нашей стране", - сказал президент Турции.

Он заявил, что в годы Первой мировой войны на Балканах и Кавказе мусульманское население этих регионов больше всех пережило акты геноцида: "Сотнями тысяч мусульман понесли такой же ущерб, какой был нанесен армянам в Анатолии. Существуют документы, подтверждающие все эти факты. Все документы находятся здесь. У нас на руках имеется более миллиона документов. А у тебя какие имеются документы? Покажи их".

Президент призвал направить архивных работников, политических аналитиков, археологов, юристов в архивы для расследования событий 1915 года.