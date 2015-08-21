Президент Турции объявил о проведении парламентских выборов 1 ноября

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов 1 ноября, сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ.

Кроме того, Эрдоган заявил о создании переходного правительства. В начале следующей недели глава государства попросит премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу сформировать временное правительство.

17 августа правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) не смогла достичь соглашения о создании коалиции с Партией националистического движения (ПНД), что требовалось для формирования правительства. Премьер-министр страны Ахмет Давутоглу вернул мандат на формирование правительства во время встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.