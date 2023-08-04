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Президент Таджикистана вылетел в Ашхабад

Президент Таджикистана вылетел в Ашхабад Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Ашхабад.
В регионе
4 августа 2023 г. 09:20
Президент Таджикистана вылетел в Ашхабад

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Ашхабад.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Рахмон примет участие в переговорах президентов стран Центральной Азии.

В ходе рабочего визита в Туркменистан вместе с Рахмоном также в переговорах примет участие глава Министерства иностранных дел Сироджиддин Мухриддин.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде 4 августа состоится саммит глав центральноазиатских стран - президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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