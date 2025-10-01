Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 11:02
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с инициативой возвращения в стране смертной казни за особо тяжкие виды преступлений.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

    "Президент поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин", - отметил он.

