Президент Казахстана назначил нового посла в США
В регионе
- 20 октября, 2025
- 08:48
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым послом в США Магжана Ильясова.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Одновременно с этим Токаев освободил Ильясова от должности посла республики в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. Пост посла в Лондоне он занимал с 2022 года, до этого Ильясов в течение двух лет был постпредом страны при ООН, ранее в течение четырех лет работал послом Казахстана в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.
Прежний посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев был отправлен Токаевым в отставку в сентябре. Тогда же президент провел кадровые перестановки в своей администрации и сменил главу МИД республики.
