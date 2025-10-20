Президент Казахстана назначил нового посла в США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым послом в США Магжана Ильясова.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Одновременно с этим Токаев освободил Ильясова от должности посла республики в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. Пост посла в Лондоне он занимал с 2022 года, до этого Ильясов в течение двух лет был постпредом страны при ООН, ранее в течение четырех лет работал послом Казахстана в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

Прежний посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев был отправлен Токаевым в отставку в сентябре. Тогда же президент провел кадровые перестановки в своей администрации и сменил главу МИД республики.