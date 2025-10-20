Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Президент Казахстана назначил нового посла в США

    В регионе
    • 20 октября, 2025
    • 08:48
    Президент Казахстана назначил нового посла в США

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым послом в США Магжана Ильясова.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

    Одновременно с этим Токаев освободил Ильясова от должности посла республики в Великобритании, а также Исландии и Ирландии по совместительству. Пост посла в Лондоне он занимал с 2022 года, до этого Ильясов в течение двух лет был постпредом страны при ООН, ранее в течение четырех лет работал послом Казахстана в Нидерландах и постпредом при Организации по запрещению химического оружия.

    Прежний посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев был отправлен Токаевым в отставку в сентябре. Тогда же президент провел кадровые перестановки в своей администрации и сменил главу МИД республики.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев посол США
    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ-yə yeni səfir təyin edib

    Последние новости

    09:14

    В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП, двое погибли - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2025)

    Финансы
    08:54

    Азербайджанские дзюдоисты взяли золото в шести из семи весовых категорий на Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    08:48

    Президент Казахстана назначил нового посла в США

    В регионе
    08:22
    Фото

    На большинстве основных улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:06

    Сенатор Родриго Пас одержал победу на выборах президента Боливии

    Другие страны
    07:48

    Число отравившихся в Бурятии выросло до 89

    В регионе
    07:37

    США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

    Другие страны
    07:20

    В ТРСК объявлены окончательные результаты голосования на выборах президента

    Другие страны
    Лента новостей