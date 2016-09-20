Президент Ирана встретился с Фиделем Кастро

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом на Кубе президент Ирана Хасан Рухани провел встречу с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, на встрече обсуждены вопросы международной обстановки и актуальные мировые проблемы.

Как отмечается, Фидель Кастро и иранский лидер "сошлись в анализе сложной международной ситуации и подчеркнули важность производства продовольствия в мире, которому угрожают климатические изменения".