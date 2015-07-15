Президент Грузии вывел службу безопасности из МВД

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Грузии выводится из состава министерства внутренних дел согласно закону о реформировании МВД, который подписал в среду президент страны Георгий Маргвелашвили.

Закон принят парламентом на прошлой неделе, напоминает Report со ссылкой на Би-би-си.

Ранее сообщалось, что проект реформирования ведомства в середине мая представил правительству глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

В СГБ войдут департамент контрразведки, контртеррористический центр, антикоррупционное агентство и департамент специальных операций.

В МВД останутся криминальная, патрульная и охранная полиция, агентство по чрезвычайным ситуациям и другие подразделения.

Кандидата на пост главы СГБ премьер-министр представляет правительству. В случае одобрения кандидатура должна быть утверждена парламентом.

Срок полномочий главы службы составит шесть лет. Одно и то же лицо может возглавлять СБГ не более двух сроков подряд.

До "революции роз" 2003 года в Грузии существовало министерство государственной безопасности. Его упразднил президент Михаил Саакашвили, чтобы покончить с наследием КГБ и НКВД.

Функции госбезопасности были переданы МВД, которое, по мнению оппозиции, получило чрезвычайные полномочия.

Разделение МВД и госбезопасности было одним из предвыборных обещаний коалиции "Грузинская мечта" на выборах 2012 года.