Президент Грузии вывел службу безопасности из МВД

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Служба государственной безопасности Грузии выводится из состава министерства внутренних дел согласно закону о реформировании МВД, который подписал в среду президент страны Георгий Маргвелашвили.
Закон принят парламентом на прошлой неделе, напоминает Report со ссылкой на Би-би-си.
Ранее сообщалось, что проект реформирования ведомства в середине мая представил правительству глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
В СГБ войдут департамент контрразведки, контртеррористический центр, антикоррупционное агентство и департамент специальных операций.
В МВД останутся криминальная, патрульная и охранная полиция, агентство по чрезвычайным ситуациям и другие подразделения.
Кандидата на пост главы СГБ премьер-министр представляет правительству. В случае одобрения кандидатура должна быть утверждена парламентом.
Срок полномочий главы службы составит шесть лет. Одно и то же лицо может возглавлять СБГ не более двух сроков подряд.
До "революции роз" 2003 года в Грузии существовало министерство государственной безопасности. Его упразднил президент Михаил Саакашвили, чтобы покончить с наследием КГБ и НКВД.
Функции госбезопасности были переданы МВД, которое, по мнению оппозиции, получило чрезвычайные полномочия.
Разделение МВД и госбезопасности было одним из предвыборных обещаний коалиции "Грузинская мечта" на выборах 2012 года.
News DepartmentАвтор новости
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