Президент Армении начал консультации по проекту конституционной реформы

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян в среду начал консультации с ведущими политическими партиями страны по проекту конституционной реформы.

Он встретился с представителями парламентских партий "Процветающая Армения", "Оринац еркир" ("Страна закона") и "Дашнакцутюн".

Предложено упразднить выборы по мажоритарным одномандатным избирательным округам в парламент - Национальное Собрание Армении. Депутаты будут избираться исключительно по пропорциональной многопартийной избирательной системе, их число не должно превышать 101 (вместо нынешнего 131 парламентария). Национальное Собрание станет "представительным органом народа", осуществляющим, в частности, контроль за деятельностью правительства.

Число министров не должно превышать 18. В случае войны премьер становится Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Армении, в то время, как, по действующей Конституции, таковым является президент, информирует Report со ссылкой на ТАСС.