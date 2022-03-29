Премьер Украины: Нанесенный ущерб стране прогнозируется в размере свыше 1 трлн долларов

Общий размер ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабных боевых действий со стороны России, прогнозируются на уровне более 1 трлн долларов США.

Общий размер ущерба, нанесенного Украине в результате полномасштабных боевых действий со стороны России, прогнозируются на уровне более 1 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил "Интерфакс-Украина".

По его словам, размер ущерба только по разрушенной инфраструктуре - мосты, дороги, жилье, здания составляет 120 млрд долларов. "С учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более 270 млрд долларов", – пояснил он.

Премьер-министр уточнил, что для детального подсчета создан специальный реестр.

"Вторая составляющая – это подсчет потерь украинской экономики. Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более 290 млрд долларов", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, потери, полученные государством в результате снижения ВВП в перспективе. "До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", – констатировал глава украинского правительства.

Он оценил падение ВВП Украины в 2022 году на текущий момент в 35% и более.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, его номинальный объем составил около 200 млрд долларов.