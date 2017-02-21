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    Премьер-министр Армении посетит Грузию

    Возглавляемая Кареном Карапетяном правительственная делегация 23-24 февраля посетит Грузию с официальным визитом

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Возглавляемая премьер-министром Армении Кареном Карапетяном правительственная делегация 23-24 февраля с официальным визитом посетит Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в составе армянской делегации Тбилиси посетят министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян, министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян, министр культуры Армен Амирян, министр здравоохранения Левон Алтунян, заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

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