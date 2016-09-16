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    Премьер-министр Армении произвел первые отставки и назначения

    Решением Карапетяна главным советником премьер-министра Армении назначен Гагик Мартиросян

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Армении Карен Карапетян произвел первые изменения в структуре Кабинета министров.

    Как передает Report, об этом сообщила в пятницу правительственная пресс-служба.

    Ранее возглавлявший правительство с апреля 2014 года Овик Абрамян подал в отставку. Президент Армении Серж Саргсян 13 сентября подписал указ о назначении премьером Карапетяна. Одновременно глава государства поручил членам Кабинета министров продолжать исполнять обязанности вплоть до формирования нового правительства.

    В частности, Гурген Думанян, сын бывшего министра здравоохранения Армении Дереника Думаняна, освобожден с поста первого заместителя министра-руководителя аппарата правительства, согласно собственному заявлению. Думанян занимал эту должность с мая 2014 года.

    От должности помощника премьер-министра освобожден Тигран Карапетян, Гагик Хачатрян и Арам Ананян освобождены от должностей советников главы Кабмина.

    Другим решением Карапетяна главным советником премьер-министра Армении назначен Гагик Мартиросян.

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