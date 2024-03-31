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Посол Турции: Мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества с Азербайджаном

Посол Турции: Мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества с Азербайджаном В рамках Шушинской декларации, подписанной с братским Азербайджаном, мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества в первую очередь в сфере безопасности, а также торговли, логистики и энергетики.
В регионе
31 марта 2024 г. 21:17
Посол Турции: Мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества с Азербайджаном

В рамках Шушинской декларации, подписанной с братским Азербайджаном, мы работаем над расширением и укреплением сотрудничества в первую очередь в сфере безопасности, а также торговли, логистики и энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на ифтаре (вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамазан - ред.) с турецкими студентами, членами семей шехидов и гази.

По его словам, развитие стратегических отношений, укрепление экономических и торговых связей, обеспечение энергетической безопасности и улучшение межматериковых коммуникаций являются приоритетами Турции в новую эпоху.

"Эффективная защита прав и интересов наших граждан за рубежом, обеспечение их адаптации в странах, где они живут, в числе наших главных приоритетов", - добавил дипломат.

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