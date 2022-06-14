Politico: ЕК поддержит Украину в получении статуса кандидата на вступление в ЕС

Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявили Politico несколько чиновников, участвовавших на дебатах комиссаров ЕС по данному вопросу.

Эти дебаты последовали за неожиданным визитом в субботу президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Киев, где она обсудила заявку Украины на членство с президентом Владимиром Зеленским. Это была ее вторая поездка в украинскую столицу с тех пор, как в конце февраля началось полномасштабное вторжение России.

Зеленский и другие украинские официальные лица выступили за официальное признание в качестве страны-кандидата в ЕС, заявив, что это назначение обеспечит бесценный моральный подъем во время войны. Они неоднократно отмечали, что после революции на Майдане 2013–2014 годов граждане Украины неоднократно рисковали своими жизнями — и действительно, сейчас погибли тысячи — борясь за свободное, демократическое будущее в ЕС.

"Еврокомиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Признание Украины в качестве страны-кандидата в конечном итоге требует единогласного одобрения 27 глав государств и правительств в Совете ЕС, которые могут рассмотреть этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. Однако, что несколько стран - Дания и Нидерланды все еще выступают против предоставления Украине статуса кандидата. В то же время премьер Нидерландов Марк Рютте, отметил, что в ближайшее время Украина имеет небольшие шансы стать кандидатом на вступление в ЕС.