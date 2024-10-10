Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению

Решение президента России Владимира Путина о расширении условий безвизового режима на всех граждан Грузии, является еще одним шагом со стороны РФ к сближению с Грузией.
Как передает
"Это решение превзошло все наши ожидания. Наша партия "Солидарность во имя мира" просила полную отмену виз для граждан Грузии, квоту для легального трудоустройства, а также амнистию депортированных из России грузин, две наши просьбы выполнены", – заявил Пипия.
По его словам, грузинская партия просила квоту хотя бы на пять тысяч человек для легального трудоустройства в РФ.
Отметим, что в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.
Согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования".