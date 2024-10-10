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Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению

Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению Решение президента России Владимира Путина о расширении условий безвизового режима на всех граждан Грузии, является еще одним шагом со стороны РФ к сближению с Грузией.
В регионе
10 октября 2024 г. 22:07
Пипия: Расширение РФ безвизового режима для граждан Грузии - важный шаг на пути к сближению

Решение президента России Владимира Путина о расширении условий безвизового режима на всех граждан Грузии, является еще одним шагом со стороны РФ к сближению с Грузией.

Как передает Report, об этом в беседе со Sputnik Грузия заявил международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.

"Это решение превзошло все наши ожидания. Наша партия "Солидарность во имя мира" просила полную отмену виз для граждан Грузии, квоту для легального трудоустройства, а также амнистию депортированных из России грузин, две наши просьбы выполнены", – заявил Пипия.

По его словам, грузинская партия просила квоту хотя бы на пять тысяч человек для легального трудоустройства в РФ.

Отметим, что в середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года. Гражданам Грузии разрешили пребывать в России до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения без оформления виз.

Согласно новому указу президента РФ, опубликованному 10 октября 2024 года, исключений, для которых виза прежде была нужна, больше нет. В частности, без визы в РФ граждане Грузии теперь смогут въезжать и "в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в Российской Федерации, в том числе в целях получения образования".

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Версия на азербайджанском языке Mamuka Pipiya: Rusiyanın gürcülər üçün vizasız rejimi genişləndirmək qərarı yaxınlaşma istiqamətində mühüm addımdır

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