Папа римский затронул в Конгрессе США темы семьи, торговли оружием и отмены смертной казни

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск стал первым в истории понтификом, который выступил с обращением на совместном заседании обеих палат Конгресса США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как утверждает спикер Палаты представителей американского парламента, католик-республиканец Джон Бейнер, именно он в 2014 году отправил приглашение понтифику не только посетить Вашингтон, но и выступить перед парламентом страны.

Выступление Франциска транслировалось в прямом эфире на больших экранах, размещенных на западной лужайке Капитолийского холма и вдоль центрального вашингтонского бульвара - Национального молла. За выступлением папы Бергольо следило здесь свыше 50 тысяч человек. После речи понтифик вышел поприветствовать собравшихся в привычном для себя стиле - с балкона и попросил присутствовавших помолиться за него. "Пожалуйста, помолитесь за меня. Если вы не верующий или не можете молиться, пожалуйста, пожелайте мне всего хорошего", - сказал он на испанском языке.

В здании Конгресса выступление Франциска, которое продлилось около 50 минут, слушали наряду с Бейнером, в частности, вице-президент США Джозеф Байден, госсекретарь Джон Керри, министр финансов Джейкоб Лью, постпред США в ООН Саманта Пауэр, члены Верховного суда и другие политические и общественные деятели страны. Президент Барак Обама не присутствовал среди слушателей.