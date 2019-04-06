Оппозиционная партия Грузии провела акцию протеста в населённом азербайджанцами районе

В Марнеульском районе Грузии, населённом азербайджанцами, была проведена акция протеста перед представительством Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как передаёт грузинское бюро Report, в акции, организованной оппозиционной партией Единое национальное движение (ЕНД), выражался протест ликвидации избирательного участка №78 в селе Бейлер.

По словам участников акции, во время выборов на этом участке ЕНД получает большинство голосов, поэтому правящая партия "Грузинская мечта" стремится объединить этот участок с другим.

Оппозиционеры заявили, что в случае объединения этого участка с другим, они проведут массовые акции протеста.

Представительство ЦИК в Марнеульском районе выразило отношение к акции. В ведомстве отметили, что планируется объединить избирательный участок №78 с избирательным участком в селе Норгиули с целью улучшения существующих условий на избирательном участке.