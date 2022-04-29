О нас
Аудио новости

Нуланд: США готовы обсудить смягчение санкций против РФ после ухода ее войск из Украины

Нуланд: США готовы обсудить смягчение санкций против РФ после ухода ее войск из Украины Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать ослабление санкций против России после ухода ее войск из Украины.
В регионе
29 апреля 2022 г. 09:40
Нуланд: США готовы обсудить смягчение санкций против РФ после ухода ее войск из Украины

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать ослабление санкций против России после ухода ее войск из Украины.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если россияне действительно уйдут, то можно было бы соизмерить какое-то послабление санкций с выводом их войск. Но мы также должны быть готовы вернуть эти санкции, повторно применить их, если Путин вернется или будет угрожать вернуться", - сообщила она.

По ее словам, Украина может попросить о международных миротворцах мониторинга соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - добавила Нуланд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Nuland: US ready to discuss easing sanctions against Russia after withdrawal of its troops from Ukraine

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
29 апреля 2022 г. 09:21
Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Пожар на территории Промышленного парка Азерсун продолжается
ФотоПожар на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжается
28 апреля 2022 г. 23:17
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
28 апреля 2022 г. 22:41
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
ФотоПредставители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
28 апреля 2022 г. 18:02
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
28 апреля 2022 г. 16:52
Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева"
28 апреля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi