Нуланд: США готовы обсудить смягчение санкций против РФ после ухода ее войск из Украины

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать ослабление санкций против России после ухода ее войск из Украины.

Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать ослабление санкций против России после ухода ее войск из Украины.

Как передает Report, об этом в интервью РБК-Украина сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Если россияне действительно уйдут, то можно было бы соизмерить какое-то послабление санкций с выводом их войск. Но мы также должны быть готовы вернуть эти санкции, повторно применить их, если Путин вернется или будет угрожать вернуться", - сообщила она.

По ее словам, Украина может попросить о международных миротворцах мониторинга соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ.

"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", - добавила Нуланд.