Нидерланды разорвали дипломатические отношения с Турцией

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Королевство Нидерландов официально объявило об отзыве своего посла из Турции.

Как передает Report со ссылкой на Haberler, об этом сообщило министерство иностранных дел королевства.

В министерстве было отмечено, что верительные грамоты посла Турции в Нидерландах не будут приняты. По информации МИД, проведенные в связи с этим с официальной Анкарой двусторонние переговоры были приостановлены.

Отметим, что 7 июля 2017 года правительство Нидерландов объявило персоной нон грата вице-премьера Турции Тогрула Тюркеша. 11 марта того же года правительство Нидерландов не разрешило совершить посадку в Роттердаме самолету с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на борту. Кроме того, голландская полиция не пустила министра Турции по вопросам семьи и социальной политики Фатьму Бетюль Саян Кая в генеральное консульство Турции в Роттердаме.

После этих событий министерство иностранных дел Турции объявило персоной нон грата посла Нидерландов в Анкаре и в знак протеста отозвало посла Турции в Королевстве.

Напомним, что дипломатические отношения между двумя странами существует уже на протяжении 406 лет.