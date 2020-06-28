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Названо число случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки

​Названо число случаев заражения коронавирусом в Армении за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 736 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 28 июня зарегистрировано 24 645 инфицированных коронавирусом. Общее число проведенных тестов составляет 107 108.

Фактически сейчас лечатся 10 445, число получающих лечение уменьшилось на 112 пациентов.

По последним данным выздоровели 13 116 человек, за последний день – 205 человек.В общей сложности умерли 427 пациентов (число умерших увеличилось на 6 человек).

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