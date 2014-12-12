Эксперт: На Россию оказывается колоссальное давление

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Снижение цен на нефть в мире может сильно ударить по странам с преимущественно сырьевой экономикой". Об этом заявила в интервью Report эксперт, политический аналитик Института ЕврАзЭС Надана Фридрихсон.

"Запад, конечно, не в восторге от проводимой Россией политики, в частности, в украинском направлении. Но предполагать, что мировое снижение цен на нефть в своей основе имеет желание Запада сугубо надавить на Москву, это все равно что идти по пути Ирана, президент которого усмотрел в этом процесс заговор против мусульман", - сказала она.

Н.Фридрихсон отдельно отметила роль Саудовской Аравии, указав на тот момент, что, несмотря на то, что саудиты также завязаны на нефти, именно они сегодня стремятся удвоить добычу, тем самым способствуя снижению цены. "Почему? Этот вопрос необходимо отнести к политическим кулуарам между саудитами и американцами", - заявила эксперт.

По ее словам, сложившаяся ситуация является серьезным вызовом для России.

"Уже сегодня видно, как лихорадит экономику: идет повышение цен на продукты, заметно снижается уровень жизни населения", - заявила политический аналитик.

"Пока еще высок уровень патриотизма среди населения, которое, по мнению некоторых экспертов, готово "затянуть пояса". Однако насколько долго это продлится – пока неизвестно", - выразила мнение Н.Фридрихсон.

В связи с этим эксперт привела цитату из своего интервью с российским музыкантом Андреем Макаревичем газете "Эспрессо" о том, что российский народ "очень терпеливый, молчаливый и он генетически запуганный. И ему легко задурить голову. Но на какое-то время, поверьте".

"Сегодня отношение к Андрею Вадимовичу в России двояко, но с ним трудно не согласиться в том, что долго лишения ни один народ терпеть не будет. И нынешняя ситуация толкает политические элиты нашей страны принять радикальные решения", - подчеркнула Н.Фридрихсон.

Коснувшись темы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, политэксперт привела мнение председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова о том, что послание трудно назвать антикризисным: "Обесценивается национальная валюта, растет инфляция, галопируют цены, уровень жизни реально снижается, а значит, внутренняя стабильность, достижение которой столько лет ставили в главную заслугу президенту, под угрозой. В послании я не услышал самого главного: того, что у президента и правительства есть четкий план действий во внутренней политике России в ситуации глобального экономического кризиса".

Н.Фридрихсон также назвала тревожным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который посоветовал партнерам России по евразийской интеграции - Беларуси и Казахстану - также примкнуть к российским санкциям против Запада.

Она подчеркнула тот факт, что российские власти используют разные методы для противодействия нынешним угрозам. "Но пока трудно делать прогнозы", - сказала Н.Фридрихсон.

Комментируя вопрос о вероятности договоренности между Россией и Западом в целом, аналитик напомнила, что США выдвинула список требований, исполнив которые Россия выйдет из-под санкционного давления Запада.

"Но пока серьезных подвижек нет. Или информация об этом не выходит за пределы группы кабинетов", - подчеркнула политический аналитик.

По ее словам, на данный момент в отношениях между Западом и Россией сложилась двойственная ситуация: ни мира, ни войны. "Но давление на Россию оказывается колоссальное", - отметила она.

Журналист выразила надежду, что в 2015 года кризис в отношениях между Россией и Западом разрешится.

Наряду с этим, она указала на трансформацию общественного сознания россиян вследствие кризиса.

Н.Фридрихсон отметила, что часть общества уверенно хочет войны, чем, конечно, пользуются различные политические группы и силы.

"Но нужно понимать, что цена за перемирие может быть очень высокой. Ведь фактически, Запад сегодня борется за тот мировой порядок, который сам же и создавал, и которому сегодня есть угроза от России, заявившей о себе, как о новом геополитическом центре силы. По сути, дело было не столько в Украине, сколько в этом", - резюмировала она.