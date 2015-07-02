Начался визит гендиректора МАГАТЭ в Иран

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Начался визит генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано в Иран. Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, в Тегеране Ю. Амано провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Переговоры направлены на ускорение процесса согласования и урегулирования нерешенных вопросов, касающихся будущей иранской ядерной программы.

Поездка главы МАГАТЭ в Тегеран проходит как в рамках переговоров Исламской Республики с шестью ведущими мировыми державами по ядерному соглашению, так и в рамках сотрудничества между ИРИ и МАГАТЭ по выполнению "дорожной карты", подписанной сторонами 11 ноября 2013 года.

Как ожидается, сегодня также состоится встреча гендиректора МАГАТЭ и президента Ирана Хасана Рухани.