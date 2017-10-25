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    Начался официальный визит премьер-министра Ирака в Турцию

    На встречах обсудят развитие турецко-иракских отношений и ситуацию в регионе

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади находится с официальным визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в аэропорту Эсенбога его встретил министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет премьер-министра Ирака в своей резиденции. Затем в резиденции Чанкая состоится встреча между премьер-министрами двух стран Бинали Йылдырымом и Хайдаром аль-Абади.

    На встречах обсудят развитие турецко-иракских отношений и ситуацию в регионе. 

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