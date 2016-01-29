​На выборах главы управы Гардабани побеждает кандидат от "Грузинской мечты"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На выборах главы управы Гардабанского муниципалитета победил кандидат от "Грузинской мечты" Гоча Джамараули.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно данным, опубликованным на официальной веб-странице ЦИК, подсчитаны данные с 37 из 64 участков. За Гочу Джамараули проголосовал 7771 избиратель (67,49%), а за кандидата от "Национального движения" Бесика Кахабришвили - 3743 избирателя (32,51%).

Отметим, что местное население Гардабани в основном состоит из азербайджанцев.