​На выборах главы управы Гардабани побеждает кандидат от "Грузинской мечты"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ На выборах главы управы Гардабанского муниципалитета победил кандидат от "Грузинской мечты" Гоча Джамараули.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Согласно данным, опубликованным на официальной веб-странице ЦИК, подсчитаны данные с 37 из 64 участков. За Гочу Джамараули проголосовал 7771 избиратель (67,49%), а за кандидата от "Национального движения" Бесика Кахабришвили - 3743 избирателя (32,51%).
Отметим, что местное население Гардабани в основном состоит из азербайджанцев.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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