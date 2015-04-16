​На мероприятиях по случаю 100-летия победы при Чанаккале примут участие представители 80-ти стран

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На мероприятиях, приуроченных к 100-летию победы при Чанаккале, примут участие представители 80-ти стран.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом на очередной еженедельной пресс-конференции заявил руководитель пресс-службы МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, 23 апреля в Стамбуле пройдет также Мирный саммит с участием премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, премьер-министров Австралии и Новой Зеландии, президента Ирака, генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. На встрече в верхах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит с докладом.

Как заявил Т.Бильгич, 24 апреля на мероприятиях по случаю 100-летия битвы при Чанаккале примут участие главы 21 государства, председатели парламентов двух стран, заместители президентов трех государств, 5 премьер-министров, 2 бывших президента, генсеки 4-х международных организаций, 8 влиятельных лиц.

Касаясь принятой Европарламентом резолюции о т.н. "геноциде армян", Т.Бильгич сказал: "Евросоюз и Европарламент нужно отделить друг от друга. Основной вопрос заключается в том, что думают структуры Евросоюза по данному вопросу".