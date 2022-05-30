На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека

Четыре человека с акции протеста у правительственного здания в Ереване доставлены в университетскую больницу. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила руководитель аппарата Медицинского университета Шушан Даниелян.

Четыре человека с акции протеста у правительственного здания в Ереване доставлены в университетскую больницу. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила руководитель аппарата Медицинского университета Шушан Даниелян.

"С прилегающей к правительственному зданию территории в первую университетскую больницу доставлены четыре человека. Их состояние оценивается как стабильное. Их жизни на данный момент ничего не угрожает. Сейчас граждане проходят исследование и лечение", - написала Даниелян в соцсетях.

По ее словам, двое из четырех пострадавших - сотрудники полиции.

Армянская оппозиция вот уже несколько недель проводит акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

После сегодняшней акции протеста перед зданием правительственного корпуса N3 в Ереване пять человек были также доставлены в полицию.