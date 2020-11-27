МВД хочет продлить сроки пребывания иностранцев в России до лета

Замначальник ГУ по вопросам миграции ведомства Кирилл Адзинов заявил, что ведется работа над дальнейшей пролонгацией этих мер

Министерство внутренних дел РФ планирует продлить сроки пребывания иностранных граждан на территории России в период пандемии коронавируса до лета следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов на совещании в Совете Федерации.

"Сейчас мы с администрацией работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - сказал он.

По его словам, иностранцы, находящиеся на территории России, должны иметь возможность трудоустройства. "Люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность", - добавил Адзинов.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин продлил до 15 декабря действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России.