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МВД хочет продлить сроки пребывания иностранцев в России до лета

МВД хочет продлить сроки пребывания иностранцев в России до лета Замначальник ГУ по вопросам миграции ведомства Кирилл Адзинов заявил, что ведется работа над дальнейшей пролонгацией этих мер
В регионе
27 ноября 2020 г. 14:37
МВД хочет продлить сроки пребывания иностранцев в России до лета

Министерство внутренних дел РФ планирует продлить сроки пребывания иностранных граждан на территории России в период пандемии коронавируса до лета следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов на совещании в Совете Федерации.

"Сейчас мы с администрацией работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - сказал он.

По его словам, иностранцы, находящиеся на территории России, должны иметь возможность трудоустройства. "Люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность", - добавил Адзинов.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин продлил до 15 декабря действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России.

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